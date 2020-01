UPDATE: Airsoftwapen gebuikt bij schietincident Leeuwarden

Het slachtoffer is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie moest de verdachte hardhandig aanhouden. De politie zegt niet te weten waar ze verdachte precies vandaan komt. Hij zal vrijdag worden ondervraagd.

Er waren diverse politie-eenheden bij het incident, maar dat was met name omdat toen nog niet bekend was dat het een airsoftwapen betrof. Dat is een balletjespistool dat erg op een echt wapen lijkt. De schietpartij zou in een huis hebben plaatsgevonden. Een groot deel van de straat werd afgezet.,