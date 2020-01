Voetbalclubs praten over acceptatie: "Openheid is heel belangrijk"

De naam van de middag was 'Voetbal is voor iedereen'. Lang is in de voetbalwereld gezegd dat discriminatie daar niet speelt, maar dat blijkt heel anders te liggen. En clubs hebben hebben er veel behoefte aan om het daarover te hebben. "We hadden het over discriminatie in de breedste zin van het woord", zegt Bousema. "Religie, seksuele aard en culturele achtergrond." Volgens Bousema is het de eerste keer dat de voetbalwereld het daar zo over heeft.

Hoe kunnen we dit verbeteren?

"Vier jaar geleden hadden we niet kunnen denken dat we hier vandaag zo zouden staan met allemaal amateurclubs die de vraag hadden hoe we dit kunnen verbeteren." Er waren clubs bij uit onder andere Berltsum, Drachten, Blije, Hallum en Heerenveen. "Allemaal wilden ze weten wat ze kunnen doen. Want je kunt niet zeggen dat homoseksualiteit bij de clubs niet speelt."

"We hebben het gehad over zichtbare en onzichtbare discriminatie. Mensen voelen zich soms niet veilig bij de club, terwijl de club dat wel heel graag wil. Ze willen er voor iedereen zijn, maar hoe?" Er zijn ook al mogelijke oplossingen genoemd. "Openheid is wel heel belangrijk. Dus moet je zorgen voor een vertrouwenspersoon. Zeg aan het begin van het seizoen, bijvoorbeeld met een groot bord: we hebben respect voor iedereen, waarbij het niet uitmaakt wat voor kleur, achtergrond of seksuele aard je hebt."