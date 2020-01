Flyers voeren actie voor weidevogels in shirts met een kievit erop

Aankomend weekend wordt er in de ijshockeyhal van alles georganiseerd om geld binnen te halen voor het behoud van de weidevogels. Er is bijvoorbeeld een puckwerpwedstrijd en een shirtveiling.

De Flyers spelen tegen Antwerp Phantoms in een shirt dat speciaal voor de gelegenheid gemaakt is, er staat niet een arend op, maar een kievit. Die shirts worden na de wedstrijd per opbod verkocht. De opbrengst van alle activiteiten gaat naar de gruttoboerderij van boer Murk Nijdam bij Wommels, die aan weidevogelbeheer doet.