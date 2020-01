Dit jaar al vuurwerkverbod; verkoper bang voor meer illegaal vuurwerk

Bronnen melden aan de NOS dat het verbod dit jaar al ingaat. Dus alleen siervuurwerk blijft toegestaan. Met die maatregel wil het kabinet het aantal incidenten met vuurwerk verminderen. Rurenga vraagt zich af hoe ze dat willen handhaven. "Als je nu iets doet wat niet mag, dan is de kans heel erg klein dat je gestraft wordt. De verleiding om illegaal vuurwerk te kopen wordt dit jaar wel heel groot, want het legale is niet meer te koop."

Discussies

Bij Rurenga zijn zaak is het siervuurwerk het populairst, maar jonge mensen houden volgens hem meer van knalvuurwerk. "En we gaan nu discussies krijgen. Want de zogeheten single shots knallen, maar er zit ook een lichtkogel in. Dus is het knal- of siervuurwerk?"

Het is nog niet duidelijk wat de financiële gevolgen worden voor vuurwerkverkopers. Aan de ene kant denkt Rurenga dat hij het wel merkt in de omzet, maar aan de andere kant: "In Zweden is de vuurpijl al jaren verboden, maar daar gaat de verkoop gewoon door."

'Illegaal vuurwerk explodeert'

Hij hoopt vooral dat de regering wat doet tegen het illegale vuurwerk. "Want dat gaat nu exploderen. Komen er extra controles? Aan het nu nog legale vuurwerk zitten in elk geval eisen verbonden, maar met illegaal vuurwerk raak je echt je hand kwijt als er iets misgaat. Het ligt niet aan het vuurwerk, maar aan het gedrag van mensen. Je moet je hoofd erbij houden."