De Doelleazen druk bezig met nieuw album en eigen festival

De Doelleazen verbouwen bekende en minder bekende nummer tot Friese feestmuziek en daar weten ze mee te scoren. Zo staat het nummer 'Strjitlizzer' in het jasje van De Doelleazen hoger in de Friese top 100 dan het origineel van de band Briquebec. Het laatste album van de mannen werd ook een succes. Vooral het nummer 'By Melle' is een grote hit geworden en kwam nieuw binnen in de Fryske top 100 op nummer 26. Dat had het duo niet verwacht. "Het was eigenlijk bedoeld als opvuller voor het album. Het staat ook midden tussen de andere nummers."

Nieuw album

Binnenkort komen De Doelleazen met een nieuw album. Daarvoor hebben ze het nummer 'Hé Suzie' van Henk Wijngaard opgenomen, met de bekende zanger zelf. "We komen Henk heel vaak tegen bij optredens en vragen hem of hij het leuk zou vinden om het nummer met ons te doen. En hij zei: 'Dat is goed!'."

Festival

Syb en Ronald zijn niet alleen druk met het nieuwe album, maar ze gaan ook een festival organiseren: het Doelleazen Festival. "Het is eigenlijk het verlengde van ons jubileumfeest van afgelopen jaar, toen we ons 10-jarige bestaan vierden", leggen ze uit. "Maar nog beter, mooier en groter." Ze hebben onder andere Johannes Rijpma gevraagd, en natuurlijk Henk Wijgaard.