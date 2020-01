Friese velduil Romke duikt op in Libië

De uil heeft eerder de naam Romke meegekregen, toen hij met behulp van Romke Kleefstra van Sovon Vogelonderzoek op zijn nest werd gevonden en een zendertje meekreeg. Daarvoor is de werkgroep Grauwe Kiekendief verantwoordelijk.

Dat een volwassen velduil naar Libië vliegt, is heel ongewoon. Helemaal omdat er hier in Fryslân zoveel muizen zijn. Romke Kleefstra: "Ik maakte al een geintje, want ik ben onlangs nog in Mauritanië geweest. Dus ik denk dat hij me gewoon achterna is gevlogen, maar de verkeerde afslag heeft genomen."