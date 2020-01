Emma van Harlinger Simon Vestdijk wint Europese vertaalwedstrijd

Ze mochten dat doen in een van de 24 talen van de Europese Unie. Uit alle landen is een winnaar gekozen. Emma Cremers won voor Nederland. Ze mag een reis naar Brussel maken.

Juvenes Translatores

De wedstrijd Juvenes Translatores was opgezet door de Europese Commissie. Cremers was verrast met de winst: "Ik had dit echt totaal niet verwacht! De prijs komt als een totale verrassing. Maar ik vind het echt heel leuk dat ik heb gewonnen!"

Met alle andere winnaars uit de andere EU-landen neemt Cremers in het voorjaar de prijs in ontvangst in Brussel. Daar maken ze ook kennis met de mensen die daar als professioneel vertaler werken, om te zien hoe dat in z'n werk gaat.