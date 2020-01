De schaatshuisvrouwen: Gezellig en goed voor de gezondheid

De donderdagmorgen is populair in Thialf: tientallen mensen zitten om klokslag elf uur aan de kant hun schaatsen onder te binden. Een groot deel van hen hoort bij de huisvrouwen, en mannen, die meedoen aan de speciale training van Sijtje van der Lende.

"We hebben vier groepen en vier trainers, en dan doen we oefeningen. Gewoon voor het plezier", legt een van de deelnemers uit. De vrouwen en mannen zijn goed voorbereid, en een groot deel van hen heeft ook een helm op. "Voor de veiligheid!" Volgens instructeur Pander moet dat ook wel, want er is een grote verscheidenheid aan leeftijden. De oudste deelnemer is al in de tachtig. "Maar we hebben ze ook wel jonger, hoor."

Tijdens de training is er aandacht voor techniek, maar het gaat de deelnemers ook om de gezelligheid. "Samen leuke contacten opdoen, en in beweging blijven!"