"We moeten nu klassen naar huis sturen en dat wil je niet"

"Ik denk niet dat hij doorheeft hoe groot de urgentie is", zegt ze. "Dat weet je pas echt als je op de werkvloer bent. Want we merken nog steeds een tekort op school. Het lerarentekort speelt nog altijd. We moeten nu klassen naar huis sturen, dat wil je niet."

En dus is Kingma met haar collega's naar de actiedag in Groningen. "We zijn hier met een bus vol, want we moeten ons laten horen. Als je niets doet, komt het ook niet goed." Sommige scholen voeren actie op een andere manier, zodat de kinderen wel naar school kunnen deze dagen. Daar heeft Kingma begrip voor: "Dat snap ik heel goed. Wij hebben daar ook over nagedacht, want nu zijn ouders er de dupe van. Dat vinden we wel jammer."