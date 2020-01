Liefde voor ijs zit bij Ids Willemsma zo diep, dat hij ook zonder teennagels schaatst

In plaats daarvan was Willemsma de hort op. "Van IJlst tot Heeg konden we schaatsen!" Schuldig heeft hij zich nooit gevoeld, en uiteindelijk heeft hij wonder boven wonder de opdracht ook nog gekregen. Tijdens de presentatie moest hij toen zijn 'ijskoorts' opbiechten. "Maar dat hadden ze daar al lang door!", lacht Willemsma.

Friese Doorlopers

Vlak naast de warme zithoek, staat de werkbank van Willemsma. Als er wordt gevraagd naar zijn schaatsen, komt hij met een hele selectie aan. Onder andere de echte Friese Doorlopers, waarop hij destijds nog de Elfstedentocht heeft gereden. Een barre tocht, want de liefhebber uit Easterwierrum had geen waterdichte schoenen aangetrokken. "Mijn tenen waren in '85 allemaal bevroren", vertelt hij. "Toen zijn alle nagels eraf gegaan, waarna ik in '86 de tocht nogmaals heb gereden, zonder nagels!"

De beide tochten hebben hem wel gevoelige voeten opgeleverd, vandaar ook dat de kunstenaar altijd op klompen loopt. "Dat heeft niets met image te maken!"