Nog een dag tot de Brexit: "Misschien nog wel drie jaar in onzekerheid"

Jones is zelf half-Brits. "Maar ik hebben een dubbel paspoort, dus voor mij heeft de brexit niet heel veel gevolgen. In tegenstelling tot Britten in de EU of mensen met een EU-paspoort in het Verenigd Koninkrijk. Zij zullen er meer last van hebben." In de afgelopen jaren, na het referendum in 2016, hebben 72 Friese Britten een Nederlande nationaliteit aangevraagd.

Nog lang onduidelijk

Maar veel blijft nog onzeker, ook al is het referendum dus al zo'n 3,5 jaar geleden. "Die onzekerheid heeft verschillende oorzaken", zegt Jones. "De verwevenheid van het VK met de EU-lidstaten is zo'n complexe materie. Op juridisch gebied, op politiek vlak. Het was lastig om het allemaal te doorgronden. De Brexit zelf is duidelijk: je bent voor of je bent tegen. Maar om dat om te zetten in concrete wetten, dat is is heel lastig."

Volgens Jones duurt het daarom ook nog een poos voordat alles duidelijk is. "Het VK en de EU hebben nu elf maanden om eruit te komen. En ook die transitieperiode kan weer twee jaar opgeschort worden. Dus mogelijk blijven we nog een kleine drie jaar in onzekerheid." Zelf denkt Jones dat elf maanden heel ambitieus is.