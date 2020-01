Bomen gekapt bij Earnewâld om veiligheid op vaarroute te verbeteren

De laatste 25 jaar zijn er veel bomen bij gekomen in het gebied en Algra is dan ook blij dat ze worden weggehaald. Al vindt hij dat er nog niet genoeg wordt gekapt. "Op de vaarweg zelf zie je nu de schepen aankomen, maar dan wordt er nog steeds te weinig rekening gehouden met schepen die uit het zijwater komen. In de zomer komen daar juist de kleine bootjes vandaan en die schrikken zich een ongeluk, zonder dat ze een ongeluk krijgen, van die grote schepen."

Te vroeg voor conclusies

Volgens gedeputeerde Avine Fokkens is het nu nog te vroeg om te concluderen dat er niet voldoende wordt gekapt. Vorig jaar is er onderzoek gedaan naar de veiligheid op het water bij Earnewâld en Terherne en daaruit bleek dat er geen ongelukken zijn geweest. "Ook geen bijna-ongelukken, dus dat is heel positief", zegt ze. "Maar er zijn wel mensen die een gevoel van onveiligheid ervaren." Dat is dan ook de belangrijkste reden geweest, om te kijken hoe de veiligheid kan worden verbeterd.