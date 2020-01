Cambuur maakt zich op voor lastige uitwedstrijd tegen NEC

Cambuur moet het in Nijmegen doen zonder David Sambissa. De Franse verdediging is geschorst. Zijn vervanger is Alex Nagura. Aan de rechterkant van de verdediging is Doke Schmidt weer terug. Hij speelde enkele ongelukkige wedstrijd, waarna Henk de Jong hem in bescherming heeft genomen.

"Doke moest er onverwachts rap in, na het uitvallen van Jordy van Deelen. Dan gaat het de eerste wedstrijden heel goed, maar dan komt de terugslag. Toen heb ik het besluit genomen om Doke even uit de wind te houden. Hij is nu terug en is heel fit."

Korte weer fit

Giovanni Korte haakt deze week ook weer aan bij de selectie. De aanvaller is lang geblesseerd geweest, maar kan nu weer spelen. Stanley Akoi, Issa Kallon en Sven Nieuwpoort zijn nog altijd geblesseerd.

Henk de Jong verwacht een moeizame wedstrijd in Nijmegen. "Ze spelen heel compact en het is een zwaar veld daar. Een lastige tegenstander, maar zij vinden ons ook een lastige tegenstander."