Duizenden docenten voeren actie in Groningen: "Het is een geweldig beroep"

Naast de werkdruk en het tekort aan docenten komt ook het verschil in salaris tussen het middelbaar- en basisonderwijs naar voren. "Wij zijn het funderend onderwijs", vindt Folkert Hoekstra, die ook in de Groninger binnenstad stond. "Daar moeten ook de mensen in het basisonderwijs van profiteren. Ik vind dat mensen die hetzelfde werk doen, ook hetzelfde salaris verdienen."

"Wij blijven actievoeren"

Te spreken over onderwijsminister Slob, is Hoekstra niet zo erg. "Ik denk wel dat hij overtuigd is van de urgentie van de problemen, maar hij doet te weinig voor ons. Ik hoop dat wij uiteindelijk kunnen zeggen dat hij het oplost. Tot die tijd blijven wij actievoeren."

Jouke de Vries van de Rijksuniversiteit Groningen: