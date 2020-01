Friese paarden kunnen niet naar China door coronavirus

Friese paarden die aan Chinezen worden verkocht, vliegen met Lufthansa naar het land in Azië. Maar nu die alle vluchten heeft geannuleerd vanwege het coronavirus, kunnen ook de paarden niet meer mee. Ook andere maatschappijen, zoals KLM, vliegen niet meer met paarden.

Verkopers van Friese paarden zouden nog kunnen uitwijken naar maatschappij CargoLux in Luxemburg. "Maar het is afwachten hoelang het duurt voordat ook zij vliegroutes naar China gaan cancelen", vertelt Pascale Drijfhout van Horses2Fly uit Jistrum. De vluchten met paarden die geannuleerd zijn, waren die van 12, 15 en 18 februari.

Quarantaine

Paarden die aan China worden verkocht, worden eerst in quarantaine gezet. "De paarden staan eerst een maand in Nederland in quarantaine, vliegen vervolgens naar China en staan daar weer een maand in quarantaine", vertelt Drijfhout.

Bij haar kunnen mensen hun paarden in quarantaine laten zetten, als ze die bijvoorbeeld verkopen aan een land waar quarantaine wordt vereist. "Ik ben blij dat we op dit moment geen paarden hebben staan die naar China vervoerd worden", vertelt ze. "De paarden die nu in quarantaine staan voor transport naar China, moeten daar nu in blijven totdat er een oplossing is gevonden."

Nog geen gevolgen

Dat de paarden langer in quarantaine moeten blijven, heeft volgens Drijfhout geen gevolgen voor het welzijn van de dieren. Ook heeft het nog geen financiële gevolgen voor het bedrijf. "Een ziekte bij paarden is een veel grotere strop", zegt ze. Ook heeft het nog geen invloed op de handel. "Je zult dat uiteindelijk wel gaan merken, maar nu nog niet. Mensen wachten het nog gewoon af."

De paarden die in China in quarantaine staan, kunnen na een maand wel naar buiten. Die paarden staan al in het land en zijn niet zo gevoelig voor het virus dat ze er ziek van worden.