Cambuur huurt 19-jarige McEachran van topclub Chelsea FC

Volgens technisch manager Foeke Booy is de Engelsman een welkome versterking van de Leeuwarder ploeg. "Met George halen we iemand binnen die met zijn traptechniek, spelinzicht en loopvermogen een wedstrijd open kan breken. George is bovendien een echte verbindingsspeler en met zijn specifieke kwaliteiten een welkome versterking."

Middenvelder McEachran heeft bij Chelsea de jeugdopleiding doorlopen en speelde bij de jeugdteams van de Engelse topclub.