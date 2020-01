Ganzendeskundige twijfelt aan ganzenschade

Kortgeleden kwam er nog onderzoek naar buiten waaruit bleek dat tegen de tijd dat de boer gras van het land haalt er in acht van de tien gevallen eigenlijk niks meer te zien is van ganzenschade. De schade zou te vroeg vastgesteld worden.

Van der Jeugd is dan ook duidelijk over wat er volgens hem met de schaderegeling moet gebeuren. "Persoonlijk zou ik denken dat met name de compensatie voor schade op grasland wel wat minder kan of misschien zelfs helemaal afgeschaft kunnen worden."

Vogels blijven hangen