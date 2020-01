Opnieuw onderwijsstakingen: basisschool Makkum houdt 'zorgentocht'

Een van die scholen is basisschool De Populier in Makkum. Die school heeft zelf een eigen protestmars bedacht en reist dus niet naar Groningen voor de grote actie. Volgens leerkracht Wilma Wicherink was dat een bewuste keuze.

"Zelf aan de wandel"

"Wij dachten: waarom gaan we zelf niet aan de wandel? Wij gaan vandaag van het servicebureau in Bolsward naar het bestuursbureau in Sneek lopen. In Makkum is het nog anders dan in de Randstad. Ouders voelen hier nog minder de gevolgen van de staking."