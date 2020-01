UPDATE: Gedeelte van A7 weer vrijgegeven na ernstig ongeluk bij Leek

Verkeer tussen Drachten en Groningen moet donderdagochtend rekening houden met vertraging. Vanwege een ernstig ongeluk op de A7 bij Leek was de snelweg in beide richtingen een tijd afgesloten. Om 10.30 uur maakte Rijkswaterstaat bekend dat een rijstrook aan beide kanten van de weg weer is vrijgegeven.