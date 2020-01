Nieuw gedicht van Dichter fan Fryslân: 'Ongewis'

Ongewis

Ik zie het zo weer voor me: Het pak

dubbeldrank op het nachtkastje, zusters

haastig op de gang. Zestien jaar geleden

is het dat ze door het MCL werd gereden.

Geen idee nog van gijzelsoftware of

cybercriminelen.

Ze had andere dingen aan haar hoofd. Een

andere vijand gijzelde haar, controleerde

haar systeem. Een andere macht liet haar

maandenlang hopen en wachten, lachte om

haar afhankelijkheid om uiteindelijk met het

laatste ultimatum aan te komen zetten.

Als ze nog had geleefd, wat had ze van onze

toekomst gevonden? Van de hekken en

muren die we nodig hebben om hackers, van

welke soort ook, buiten de deur te houden,

om onze vrijheden te garanderen?

De ongewisse toekomst had haar zwaar

verward, dacht ik. Maar gisteren, plotseling,

hoorde ik mijn moeder fluisteren:

Het is het beste en duurste dat we hebben.