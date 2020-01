Proefpersonen gezocht voor automatisch bestuurde trein tussen Buitenpost en Groningen

De afgelopen periode heeft Arriva een nieuw systeem getest waarbij de trein automatisch rijdt. Eerst nog zonder passagiers, maar van 13 tot 17 februari komen er s'avonds testritten tussen Groningen en Buitenpost. Dan kan een groep van maximaal 50 mensen verschillende keren heen en weer.

Na de ritten moeten de reiziger een enquête invullen om te vertellen wat ze daarvan vonden. Mensen kunnen zich nog aanmelden.

De testritten zijn s'avonds, want dan is er meer ruimte op het spoort dan overdag. Als de automatische trein goed bevalt, komt er in de toekomst mogelijk een volledig zelfrijdende trein.