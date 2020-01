Studenten Friesland College maken auto's klaar voor projectreis naar West-Afrika

Komende zondag om acht uur vertrekt de karavaan naar België, Frankrijk, Spanje, Marokko, de Sahara en uiteindelijk dus in Senegal en Gambia. Daar werken de studenten zeven weken lang aan verschillende projecten. Ze geven les en helpen met de opbouw van een leslokaal. Het zijn studenten van de opleidingen Engineering en Specialist Mobiele Techniek.

Militaire begeleiding

Het valt onder het landelijke project Go For Africa. Uit andere delen van Nederland komen nog dertien andere teams. In Mauritanië komen alle teams bij elkaar, waarna ze onder militaire begeleiding doorreizen naar Gambia en Senegal.

De voorbereidingen zijn al een jaar bezig. Deze week wordt de laatste hand aan de voorbereidingen gelegd in de werkplaats in Heerenveen. De auto's blijven na de zeven projectweken achter in Afrika, want de studenten gaan met het vliegtuig terug.