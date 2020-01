Hommeles bij Rekenkamer compleet: Groningers en Drenthen stappen op

"De RvA voelt geen mandaat voor het doen van een nieuwe voordracht," schrijven ze in een verklaring. Ze vragen aan de commissarissen van Fryslân, Groningen en Drenthe om een oplossing te vinden.

De Staten van Groningen en Drenthe stemden in met de voordracht van nieuwe voorzitter. De Fryske Staten stemden tegen, tot verbazing van de Groningers.

Unaniem voorgedragen

Smink werd in de herfst van vorig jaar voorgedragen door de Raad van Advies van de Noordelijke Rekenkamer, die bestaat uit Statenleden uit Fryslân, Groningen en Drenthe. Tot de stemming in Provinciale Staten van Fryslân leek niets de benoeming van Smink in de weg te staan.

De twee Friese RvA-leden die bij de vergadering waren, Aebe Aalberts (CDA) en Wiebo de Vries (CU), waren woensdagavond niet bereikbaar voor commentaar.