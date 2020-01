Benoeming Willem Smink gaat definitief niet door: stemming hoeft niet over

Een meerderheid van het presidium, dat uit alle fractievoorzitters in de Staten bestaat, vond dat de stemprocedure vooraf duidelijk genoeg was. De commissaris zegt dat sommige fractievoorzitter de stemming over wilden doen: "We zeiden, het was zo duidelijk als wat, en daar laten we het bij. Maar ik baal hier natuurlijk wel van."

Discussie door blanco stemmen

De discussie ging met name over de uitgebrachte blanco stemmen. Volgens Brok was de benoeming verworpen toen een minderheid van 17 Statenleden de naam van Smink op het stembriefje schreef. Er waren ook 17 blanco stemmen, maar die werden door de commissaris bij de 6 tegenstemmers opgeteld.