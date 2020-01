Shorttracker Sjinkie Knegt naar wereldbeker in Dresden, maar niet in actie

De wereldbekerfinale in Dordrecht begint 14 februari. Knegt en bondscoach Jeroen Otter vinden dat een mooi moment om weer te beginnen. In Dresden krijgen jonge shorttrackers nog de kans om zich te laten zien.

Knegt was er al eerder klaar voor om mee te doen. Hij wilde zijn debuut maken op het Europees kampioenschap in Debrecen, maar Otter nam hem niet op in de selectie.

Ongeluk met houtkachel

Knegt was in januari 2019 betrokken bij een ongeluk met het aansteken van een houtkachel en liep daarbij zware brandwonden op. Hij heeft een poos in het ziekenhuis gelegen en kon lange tijd niet shorttracken.