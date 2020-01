Statenleden verbaasd over laagvliegplannen van Defensie: "Je schrikt je dood"

"We hebben een voorlichtingsvergadering gehad waaruit bleek dat defensie van plan is om met de nieuwe JSF op 75 meter hoogte van noord naar zuid te vliegen," zegt FNP-Statenlid Sijbe Knol. "Dat is natuurlijk totale waanzin. In 2002 is die route even uitgesteld omdat het voor veel geluidsoverlast en veiligheidsproblemen zorgde. Deze nieuwe F-35 maakt nog meer geluid, dus we zijn hier erg van geschrokken."

De FNP is één van de partijen die niet te spreken is over de plannen: