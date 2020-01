PvdA en D66 Leeuwarden willen door met PAL/GrienLinks

Als PAL/GroenLinks definitief afhaakt, heeft het college in Leeuewarden nog maar een minimale meerderheid van een zetel. Afwezigheid van een raadslid door ziekte of andere omstandigheden kan dan de doorslag geven.

ChristenUnie 'staat niet te springen'

In dat geval mogen de collegepartijen op zoek naar een nieuwe partner. De ChristenUnie is bereid tot een gesprek, maar 'staat niet te springen' om in het college plaats te nemen, vertelt fractievoorzitter Frits Rijpma. "Wij zijn niet op de wereld om de PvdA aan een meerderheid te helpen. Als we meedoen, moeten we ook een aantal van onze punten kunnen realiseren." Rijpma vindt bovendien dat er moet worden gewerkt aan een 'reëel perspectief' om de problemen met de WMO op te lossen.

De gemeente Leeuwarden wil de WMO reorganiseren en tegelijk 3,5 miljoen euro bezuinigen. Van Gelder is daar in vastgelopen. De andere partijen in de raad zien ook dat het om een 'bijzonder lastige opdracht' gaat. Rijpma: "Je moet dan heel goed kunnen communiceren om zoveel mogelijk partijen in en buiten de raad mee te nemen. Dat is nu niet goed gegaan." Volgens hem was het opstappen van Van Gelder onontkoombaar.