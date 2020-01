Gedeputeerde Poepjes blij met duidelijkheid over windpark Nij Hiddum-Houw

De Raad vindt dat de plek van het windmolenpark aan de rand van Fryslân, de Waddenzee en de IJsselmeer, goed past. En dat betekent goed nieuws voor de provincie, die de vergunning heeft verleend.

Gedeputeerde Sietske Poepjes is erover te spreken dat de Raad van State positief is over het plan en dat er duidelijkheid is dat het windpark er mag komen.

Wel vindt ze het belangrijk dat de provincie in gesprek blijft. "We komen nu in de fase van aanbesteding, maar we blijven met de omgeving in gesprek. En bekijken of het rendement terug in de regio komt."

De bouw is in handen van Vattenfall. Die gaat waarschijnlijk in de zomer beginnen.