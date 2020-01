Celstraf voor Dokkumer na stelen telefoons bij oud-werkgever

Volgens de eigenaar kwam de Dokkumer nog regelmatig langs voor een praatje en koffie. Later bleek dat hij telefoons had meegenomen en had verkocht bij een tweedehandswinkel in Groningen.

De man had financiële problemen en is eerder veroordeeld voor diefstal op het werk. De man moet nu niet alleen twee maanden de cel in, hij moet ook de waarde van 800 euro vergoeden.