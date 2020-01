Nieuwe dorpsmolen Reduzum onzeker na afgewezen subsidieaanvraag

De stichting Doarpsmûne Reduzum had eind oktober de aanvraag voor een zogeheten 'SDE+ subsidie' ingediend. Dat was op tijd. Twaalf dagen later werd de stichting gebeld door een ambtenaar met de mededeling dat een van de bijgeleverde formulieren was verouderd. De stichting heeft toen dezelfde dag nog het goede formulier aangeleverd, maar de ambtenaar heeft de aanvraagdatum toen verschoven naar half november en dat was te laat.

Van alle kanten kreeg de stichting te horen dat de SDE+ subsidie geen problemen op zou leveren. Dat de aanvraag nu is afgewezen, is een flinke tegenvaller. "Het zou kunnen betekenen dat er niet een nieuwe dorpsmolen komt", zegt voorzitter Henk Vellinga in een reactie.

Acht ton

Met de aangevraagde subsidie zou de stichting er zeker van zijn dat de molen terugverdiend zou worden. De 1400 inwoners van het dorp hebben er eerder al voor gezorgd dat er 800.000 euro op tafel lag voor de molen. Maar de stichting had beloofd dat de bewoners dat geld met rente terug zouden krijgen. Die harde belofte kan worden nagekomen als de subsidie was toegekend. Nu dat niet het geval is, heeft de stichting besloten om te stoppen met de procedure.

Inmiddels is er wel bezwaar aangetekend tegen het afwijzen van de aanvraag.