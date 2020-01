Bolswarder ontuchtverdachte voorwaardelijk eerst vrijgelaten

De reclassering had een andere mening: ze hadden geadviseerd om de man vast te houden. Bovendien maakte het Openbaar Ministerie vorige week bekend dat er een tweede aangifte ligt tegen de 34-jarige Bolswarder. Hij zou ook ontucht hebben gehad met zijn voormalige stiefdochter.

De Bolswarder werd in oktober aangehouden. Het nieuws sloeg hard in op de korfbalclub en op de Sint Michaëlschool in Harlingen, waar de man les gaf. Er zijn geen aanwijzingen dat de ontucht op school of op de korfbalclub was.

Aan zijn vrijlating zijn wel voorwaarden gesteld: hij mag niet in contact komen met minderjarigen en hij mag niet in Bolsward komen.

De inhoudelijke behandeling van de zaak is op 16 april.