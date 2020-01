Hoger beroep in zaak-Van Seggeren waarschijnlijk pas na de zomer

Daar is nog geen plek vrij. Jessica B werd vorig jaar juli door de rechtbank veroordeeld tot 20 jaar cel, voor het doden van haar man Tjeerd van Seggeren. Volgens de rechtbank heeft ze 'berekenend en planmatig' gewerkt.

In een eerdere zitting van het gerechtshof was al bepaald dat de weduwe van Van Seggeren verplicht moest worden onderzocht. Een ander argument voor de vertraging is dat nog een aantal getuigen moet worden gehoord. Dat is een wens van advocaat Brian de Pree.