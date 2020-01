Twee Friese vrienden halen met "tranen in hun ogen" alternatieve Elfstedentocht

Met twee andere vrienden willen vier Friese jongemannen maar liefst vijf Elfstedentochten doen voor het Foppe Fonds. Eigenlijk zijn ze helemaal geen sporters, en ze zijn ook niet erg getraind, maar ze hebben er wel heel veel zin in.

Als eerste stond deze tocht op het program. Drie van de vier vrienden stonden op het ijs; een kon niet meedoen vanwege een tentamen.

"We waren hartstikke blij en hadden de tranen in onze ogen toen we over de finish kwamen, zo blij waren we. Ik kwam om 18.15 uur binnen en Reinder een kwartiertje later. Net binnen de tijd dus", vertelt Sander Spijksma. "Sijmon heeft de tocht gestaakt na 125 kilometer, hij was zo vaak gevallen, hij was nat en moe."

Wat was hun tactiek?

"In het begin hebben we wat harder gereden, ons doel was om voor 12 uur al 100 kilometer te hebben gedaan. Daarna konden we wat inzakken, maar in het laatste rondje moesten we nog wel aanzetten om op tijd binnen te komen. Dat laatste stuk was ook nog eens in het donker."

En hoe gaat het nu?

"Ons lichaam is wat stijf en we hebben last van onze knieën, we hebben wat oude mannenkwalen. En we zijn wat brak, want we hebben het uiteraard wel gevierd. Het was een bijzondere ervaring."

Vooraf hadden ze de afspraak gemaakt dat als ze de tochten niet haalden, dat ze dan een tattoo moeten laten zetten van een stempel of een kruisje met de tekst dat het niet is gelukt. "Dus Sijmon moet nu een plakplaatje halen."

De volgende tocht wordt de wandelelfstedentocht. "We hebben nog even om te trainen en dan volgen al vrij gauw die anderen, op de fiets, step en zeilen. De komende maanden moeten we nog veel trainen, dat wordt een leuke uitdaging."