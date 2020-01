HEA! Zeinstra moet opruimen

Zijn hele leven komt door z'n handen en dat is best emotioneel. Maurits Zeinstra (82) uit Easterwierrum moet opruimen. Jarenlang woonde hij in de ruime pastoriewoning naast de katholieke kerk, maar nu moet hij verhuizen naar een zorgwoning. En niet alles kan mee natuurlijk. Zeinstra werd recent blind aan een oog en dat is best confronterend, helemaal voor iemand die het heerlijk vindt om te knutselen met hout.