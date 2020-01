Friese waterzuivering gaat grotendeels over op zonne-energie

De parken van het Wetterskip worden aangelegd door het bedrijf GroenLeven uit Heerenveen. Zij zijn blij met deze opdracht, al is het ook een uitdaging. "We hebben wel vaker zulke grote parken aangelegd, maar het is voor het eerst dat het verspreid is over zoveel verschillende locaties", zegt directeur Pechtold van GroenLeven.

Volgens hem is het slim dat voor deze parken ruimte wordt gebruikt die anders leeg zou blijven. "We hebben in Nederland niet veel ruimte en je ziet toch dat de aanleg van een zonnepark soms op tegenstand stuit. En dat snappen we ook. Maar als we de parken aanleggen op plekken zoals deze dan is dat ideaal."