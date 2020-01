Manon Kamminga zevende in Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee

Frank Vreugdenhil heeft bij de mannen voor de tweede keer op rij de tocht gewonnen. Over een afstand van 200 kilometer bleef Vreugdenhil zijn concurrenten Chrispijn Ariëns en Jordy Harink voor. De in Donkerbroek woonachtige Ronald Kruijer zat in de kopgroep en kwam als zevende over de streep. Bart de Vries eindigde op de 22e plaats.