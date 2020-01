Week van de Brexit: meer Britten vragen Nederlandse nationaliteit aan

In de gemeenten Leeuwarden, Smallingerland en Heerenveen waren de meeste aanvragen. Om te vergelijken: in 2018 vroegen in Groningen 11 Britten een Nederlandse nationaliteit aan en in 2019 was dat 22. In Fryslân zijn dat: 16 in 2018 en 30 in 2019.

"We willen van het Engelse paspoort af", dat geven mensen aan als ze de Nederlandse nationaliteit willen hebben, vertelt Hillegard Hazelhoff van Burgerzaken van Leeuwarden. "Ze zijn onzeker over hun verblijfsrecht."

Na de Brexit blijft dit jaar alles nog gelijk. "Na 2020 is het onzeker. Kun je bijvoorbeeld je rijbewijs omwisselen of moet je eerst weer opnieuw rijles nemen? Dat zijn zaken die nog onzeker zijn."

De Brexit is vrijdag 31 januari om middernacht, dan stapt het Verenigde Koninkrijk uit de Europese Unie.