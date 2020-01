Waddenvereniging: zet zoutwinning stop

Frisia: 'Paar dingen veranderen'

Directeur Durk van Tuinen van Frisia, dat onder ESCO valt, zegt dat de auditcommissie heeft gezegd dat het zoutwinningsbedrijf zaken aan moet passen in de metingen. Volgens Van Tuinen gaat het monitoren in principe goed, maar moeten er een paar dingen worden veranderd. Het bedrijf neemt de aanbevelingen van de commissie over. Het boren is nog niet begonnen.