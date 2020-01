Vogelbescherming is bezorgd over Portugese bouwplannen

"Het is zorgwekkend", vertelt Marc Scheurkogel van de Vogelbescherming. "Het is nooit bevorderlijk dat er een vliegveld wordt gebouwd bij zo'n geschikt gebied, want een groot deel van de grutto's overwintert daar."

Ze gaan eerst bekijken wat de juridische status van het gebied is en of dat voldoende beschermd is. "Mogelijk kunnen we daarna stappen ondernemen. Onze Portugese collega's en andere partners hebben ons al benaderd of we kunnen adviseren. We volgen het met argusogen. En hopen op een goede afloop, want het is een belangrijk gebied."