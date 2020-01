Fries bedrijf Sidijk laat schaatsers zacht landen

Ronald Rotteveel is directeur van Sidijk. Het bedrijf is over de hele wereld een grote speler als het gaat om ijsbaanbeveiliging, zeg maar de kussens langs de baan. En dat die beveiliging goed werkt, is belangrijk, vertelt Rotteveel.

"De snelheid van de schaatsers neemt nog elk jaar toe, maar het gaat ook weleens mis", zegt Rotteveel. "Bij de 500 meter ligt de snelheid enorm hoog, schaatsers willen de grens opzoeken en nemen weleens een risico."

Het bedrijf is al jaren bezig om it product te verbeteren. "Bij de langebaan in Thialf was vroeger een standaard luchtkussen dat verankerd was op de betonvloer, nu staat het allemaal flexibel op de vloer. Dus als je erin valt, beweegt de ijsbaanboarding volledig mee naar achter. Door die vering kan die boarding zo veel energie absorberen."

Ze maken kussens van allerlei formaat. "We maken ook landingskussen voor auto's, die zijn 15 bij 30 meter." Ook leveren ze aan trampolineparken en indoorspeeltuinen.