LIVEBLOG: De Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee

Het was nog even spannend, omdat de temperatuur dinsdag overdag boven nul was, maar het heeft de afgelopen nacht weer gevroren op de Weissensee in Oostenrijk. Dat betekent dat de Alternatieve Elfstedentocht gewoon doorgaat. In dit liveblog houden we de wedstrijd bij.

De vrouwen zijn om 07.30 uur begonnen, de mannen om 07.45 uur.

De schaatsers kunnen aan de bak: ze rijden negentien rondjes van zo'n 10,5 kilometer. In totaal kom je dan op 200 kilometer.

Manon Kamminga is bij de vrouwen de favoriet. Ze won vorige week en deze week alle drie voorgaande wedstrijden op de Weissensee.