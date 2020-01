Nieuw Portugees vliegveld zit 'onze grutto's' in de weg

Alves: "In deze tijd van het jaar zit een derde tot zelfs de helft van jullie gruttopopulatie in dit gebied. Dus een groot deel van jullie grutto's krijgt last van dit vliegveld." Op de plek waar het vliegveld komt, is ook al een kleiner militair vliegveld. Maar de overlast daarvan is niet te vergelijken met wat er nu komt. Met name het geluid van opstijgende en dalende vliegtuigen kunnen de vogels niet verdragen."

Alternatieven?

Veel alternatieven zijn er echter niet. Daarbij duurt het meestal wel een generatie voor grutto's hun gedrag veranderen en een ander plekje zoeken. Het is maar de vraag of ze die tijd wel hebben, omdat er nog altijd te weinig grutto's bijkomen.