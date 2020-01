Aantal nieuwbouwwoningen in Fryslân blijft achter

Alleen in de provincie Limburg is de huizenvoorraad nog minder gegroeid dan bij ons. Zeeland en Drenthe zitten op hetzelfde niveau als Fryslân. De Provincie waar de woningvoorraad het hardst gegroeid is, is Flevoland met maar liefst 1,6 procent.

Gemeenten

Binnen Fryslân bestaan nog aardige verschillen. Zo groeide de woningvoorraad in Harlingen maar liefst met 2,1 procent en op Vlieland zelfs met 2,7. Op Schiermonnikoog werd daarentegen niets bijgebouwd afgelopen jaar.

In totaal kwamen er vorig jaar 2194 nieuwbouwhuizen bij.