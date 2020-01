Goffe Jensma over het Fries in de wereld: strijd voor gelijkwaardigheid

De lezing hoorde bij het wetenschapscafé van Rijksuniversiteit Groningen, met deze keer als thema 'taal en rituelen in een globaliserende maatschappij'. Volgens Jensma zouden met name mensen uit de politiek of culturele sector een andere houding kunnen hebben wat betreft het Fries.

'De Friese taal kan eigenheid laten zien, dat is ook een waarde'

Goffe Jensma: "We leven in een tijd dat we 'global' willen. Op vakantie naar Thailand en zaken doen met Rusland. Wat moeten we dan met dat Fries? Het Fries komt van nature wat lager in ons prioriteitenlijstje. Ik vind persoonlijk dat met name bestuurders en culturele mensen beter moeten inzien dat het Fries niet alleen een taal is die verbinding geeft aan een gemeenschap, maar dat het ook een ding is waarmee je eigenheid kan laten zien. En dat is ook wat waard."

Sommigen schatten het Fries te laag in, vindt Jensma. "Mensen van de cultuur willen graag een grote cultuur maken, en dat vinden ze dan in strijd met eigenheid: het Fries. Te kleinschalig. De bottom-up dingen vinden ze vaak beter dan de top-down dingen. De Under de Toer voorstellingen of openluchttheaters zijn fantastisch. Toeristen kommen hierheen om uniciteit te beleven, dat krijgen ze als ze mensen onderling Fries horen praten. Je kunt het Fries ook als economische kans zien, blijkt uit vele onderzoeken.