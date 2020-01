SC Heerenveen treft Feyenoord in kwartfinale KNVB-beker

De wedstrijd tussen Fortuna en Feyenoord werd vorige week na 63 minuten stilgelegd vanwege dichte mist. De twee clubs begonnen daarom dinsdag in Sittard bij een stand van 1-1. Na de reguliere speeltijd was dat nog steeds de stand, en dus werd het duel met een half uur verlengd. In de laatste minuut van de verlenging wist invaller Luciano Narsingh de beslissende treffer te scoren.

Het duel tussen SC Heerenveen en Feyenoord in de kwartfinale van de KNVB-beker wordt op 13 februari gespeeld in het Abe Lenstra-stadion.