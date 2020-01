Friese genomineerden Gouden Loeki: Siete en Eelco van Maeykehiem in Sint Nicolaasga

De reclamespot van de 'Ik Zorg'-campagne waar Siete en Eelco in voorkwamen, is een van de tien genomineerden. De campagne is opgezet om mensen te enthousiasmeren voor het werken in de zorg. Mensen kunnen vanaf nu stemmen op hun favoriete nominatie.

Eerder liet zorginstelling Maeykehiem al weten ontzettend trots te zijn op 'hun' Eelco en Siete. Bij Maeykehiem in Sint Nicolaasga worden mensen met een verstandelijke beperking verzorgd.

Campagne tegen personeelstekort

De regering wilde met de publiekscampagne ongeveer 125.000 extra zorgmedewerkers aantrekken, vanwege het grote personeelstekort in de zorg. Met persoonlijke verhalen wilde minister Bruins van Medische Zorg laten zien hoe mooi het is om in de zorg te werken. De campagne is in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, branche- en beroepsverenigingen en werknemers- en gevers opgezet.