Twintigste Alternatieve Elfstedentocht voor Lolke Buma, maar hoe komt het morgen?

Woensdag start de officiële tocht. "Ik moet nog maar zien of het überhaupt doorgaat. Het wordt wel eens vaker geannuleerd en als het zo blijft zoals het nu is, dan wordt de tocht vast niet gehouden. Maar ja, ik ben natuurlijk niet degene die dat beslist", zegt Buma.

Kletsnat

Toch heeft Buma de dag voor de start van de officiële tocht zelf wel genoten van zijn tocht. "Het beviel goed, maar de wal keert het schip. Ik ben twee keer gevallen en moest ophouden. Ik was kletsnat en daar word je niet beter van." Buma weet nog niet of hij volgend jaar weer aan de start staat. "Ik bekijk het van jaar tot jaar. Ik kan niet in de toekomst kijken, maar als ik me zo voel als nu, dan kan het wel. Je moet een liefhebber zijn. Vroeger schaatste ik de echte Elfstedentocht met mijn vier broers uit."

"Meer kan ik er niet van maken"

Bij de Weissensee heeft Buma ook genoeg beleefd. "Zo zijn we een keer ingesneeuwd. We hadden toen een meter sneeuw op de auto's. We waren met het vliegtuig, maar moesten onze vlucht omboeken, omdat we hier niet weg konden komen. Vandaag was het een graad of 6 a 7 boven nul. Piet Paulusma heeft het weerbericht vertelt; hij is hier ook. Hij zei: "Meer kan ik er niet van maken. Zo komt het morgen."