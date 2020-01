Marcel Visser over opstappen wethouder Leeuwarden: "Hij kon niet verbinden"

Visser liet weten dat het vertrouwen in wethouder Van Gelder weg was: "Voor hem is het een persoonlijk drama, maar na afgelopen woensdag hebben wij een vertrouwensbreuk zien ontstaan. Als oppositiepartij hebben we op dat moment een motie van wantrouwen ingediend, omdat wij niet meer het vertrouwen hadden dat hij dit dossier en voornamelijk de WMO tot een goed einde kon brengen."

Vragen voor de coalitie

Van Gelder overleefde de motie, want de coalitie gaf geen steun. Maar een week later is het plots gebeurd. Hoe kan dat? "Dat is ook de vraag die wij als VVD richting de coalitie hebben", vertelt Visser. "Wat heeft zich daar de afgelopen dagen afgespeeld? Wat is er gebeurd, dat deze wethouder op dit moment niet meer het vertrouwen heeft van de coalitie? Wij hebben niets meer gezien dan wat er in de media is geweest."

Visser: Van Gelder kon niet verbinden

Visser wil nog wel wat zeggen over de kwestie: "Wat wij de afgelopen twee jaar hebben gezien, is dat wethouder Van Gelder niet in staat was om in dit dossier als verbinder op te treden. We zagen boze marktpartijen, we zagen buurtinitiatieven afhaken en we zagen dat er een onafhankelijke procesbegeleider moest worden ingevlogen. Er was zelfs sprake van mediation met het wijkcentrum Aldlân. Dat zijn partijen waar je als wethouder gewoon een dialoog mee zou moeten voeren. Ook richting de raad zou je je verhaal over moeten kunnen brengen, om partijen te verbinden."

Dat is volgens Visser niet gelukt. "Dat heeft hij niet kunnen doen. Wij hebben meermaals gevraagd om ook op zijn eigen handelen te reflecteren. Dat heeft hij niet willen doen en dat was voor ons de druppel om die motie van wantrouwen in te dienen."

Steun

De VVD-fractievoorzitter vindt het nieuws dat Van Gelder nu opstapt opmerkelijk. "Juist omdat die motie het niet haalde, leek het alsof de partijen toch hun steun uitspraken richting de wethouder. Er waren toch 26 personen die tégen de motie van wantrouwen stemden. Dat zou in principe voldoende vertrouwen aan de wethouder kunnen geven. Maar blijkbaar zijn er de afgelopen dagen dingen veranderd. Er is twijfel ontstaan, terwijl die er woensdagavond nog niet was."

Lastig dossier

Het dossier is volgens Visser lastig, maar niet onmogelijk. "Ik denk dat dit voor elke wethouder een grote uitdaging is. Het raakt de zorg in de stad en een groep kwetsbare mensen. Het dossier vraagt een goede taakstelling. Maar het kan ook een dankbare uitdaging zijn, om dit dossier tot een goed einde te brengen. We hebben in de raad veel gesproken over het WMO-dossier, maar ik denk dat het voor een groot deel aan de wethouder zelf te wijten is hoe het nu gelopen is."