Van der Voort uit Boksum in Eerste Kamer: oog voor zorg en platteland

"Ik heb er erg naar uitgekeken om plaats te nemen in de Eerste Kamer. Ik werk in als arts en ook ik wordt daarbij geconfronteerd met allerlei wetgeving. Ik denk dat het heel goed is dat mensen uit de praktijk zich ook met wetgeving en politiek bezighouden". aldus Van der Voort.

Aandacht voor plattelandsperspectief

"Ik denk dat het belangrijk is om ook voor het plattelandsperspectief aandacht te hebben. D66 is er niet alleen voor de Randstedelingen, maar zeker ook voor de noordelijke provincies. Dus ik kijk ook naar wat voor het noorden goed is", vult Van der Voort aan.

Oog voor de zorg

Eerder werkte Van der Voort in het MCL in Leeuwarden. Momenteel is hij hoofd van de afdeling Intensive Care in het UMCG in Groningen. "Het Eerste Kamerwerk is één dag in de week, op dinsdag is de vergadering. Daarnaast blijf ik werken in het UMCG. Natuurlijk moeten er wel stukken gelezen worden, maar de bedoeling is om het te combineren."

Van der Voort denkt dat zijn plek in de Kamer hem kan helpen bij zijn werk: "Mijn expertise ligt in de gezondheidszorg, dus ik kijk met extra aandacht naar de wetgeving die daarover gaat. De Eerste Kamer is niet een kamer die wetten ontwerpt; wij kijken of het uitvoerbaar is en naar recht- en doelmatigheid. In die zin is het wel passiever, we moeten wachten op wat er uit de Tweede Kamer komt. Daar gaat het meer van dag tot dag, in de Eerste Kamer is er reflectie."