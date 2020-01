Gedeputeerde Fokkinga had meer verwacht van Den Haag in stikstofcrisis

De provincie heeft gewacht met het invoeren van de beleidsregels, om het beleid van de regering af te wachten. Nu dat beleid er nog altijd niet is, trekt de provincie haar eigen plan, aldus gedeputeerde Klaas Fokkinga.

"Het gevolg is dat boeren niet meer een vergunning hoeven aan te vragen voor begrazing en bemesting, en daarmee is er voor zowel de provincie als de boeren geen stijging van de administratieve last", licht Fokkinga toe.

Urgentie

"Wel zijn we teleurgesteld in Den Haag, met de urgentie in het achterhoofd. We hadden gehoopt dat het sneller zou gaan, maar het is ook ingewikkeld, dus we snappen het ook wel weer. We hebben in december met de Staten afgesproken dat 1 februari de deadline zou zijn, en daar willen we ons aan houden. We hebben de regering de ruimte gegeven om met punten te komen, maar dat is niet gebeurd. We denken dat het politieke besluit, om de regels in werking te stellen, gehonoreerd moet worden", laat de gedeputeerde weten.